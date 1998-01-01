بنك فلسطين يوقع مذكرة تفاهم لرعاية نادي غزة الرياضي

غزة / سما/

وقع بنك فلسطين في مقر الإدارة العامة بمدينة غزة مؤخراً مذكرة تفاهم لدعم ورعاية نادي غزة الرياضي "عميد الأندية الفلسطينية". وجرى توقيع مراسم المذكرة بحضور فاروف الافرنجي رئيس نادي غزة الرياضي، وابراهيم العشي، نائب رئيس نادي غزة الرياضي. ومن جانب البنك السيد علاء آل رضوان، نائب المدير العام لبنك فلسطين، وخلدون أبو سليم مساعد رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في قطاع غزة.

وتهدف رعاية البنك لنادي غزة الرياضي، للمساهمة في دعم النشاطات الرياضية المختلفة للنادي، والارتقاء بالرياضة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يعتبر نادي غزة الرياضي من أقدم نوادي القطاع، ويصنف ضمن أندية الدرجة الممتازة. فضلاً عن تحقيقه نجاحات كبيرة، وحصوله على ألقاب عديدة لمختلف البطولات الرياضية المحلية خلال السنوات الماضية. كما يشرف النادي على عدد من الفرق الرياضية في مختلف المجاالت الرياضية، من بينها: فرق كرة القدم بمختلف المستويات، وفرق لكرة السلة والتنس ورفع األثقال وكرة الطائرة وكرة اليد والملاكمة والكاراتيه والكيك بوكسينغ وغيرها.

من ناحيته أكد آل رضوان بأن توقيع الاتفاقية يأتي سنوات متتالية بهدف دعم نادي غزة الرياضي، أقم الأندية الرياضية الفلسطينية. كما تأتي هذه المبادرة المستمرة من جانب البنك ايماناً من رؤية بنك فلسطين تجاه المساهمة في تعزيز الرياضة في فلسطين والأندية النشطة بشكل خاص، وانطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية تجاه تحقيق تنمية اجتماعية ورياضية شاملة.

بدوره ثمن رئيس نادي غزة الرياضي الدور الذي يقوم به البنك تجاه القطاع الرياضي، مقدماً شكره لبنك فلسطين وعلى رأسه السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدراة، والى طواقم الإدارة التنفيذية وأسرة البنك على جهودهم الكبيرة في دعم الحركة الرياضية الفلسطينية، مشيراً الى أن الشراكة مع بنك فلسطين امتدت لعشرات السنين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص البنك تجاه مجتمعه ومؤسساته الرياضية وغير الرياضية. مشيراً الى أن نادي غزة الرياضي سيستمر في انجازاته ليكون عند حسن ظن الجميع.