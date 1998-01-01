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832 من حجاج قطاع غزة يغادرون إلى الديار الحجازية

الأحد 05 أغسطس 2018 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
832 من حجاج قطاع غزة يغادرون إلى الديار الحجازية



غزة / سما /

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 832 حاجا وحاجة، متوجهين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في طريقهم لأداء فريضة الحج للعام 2018.

وقال مدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن طيار عارف حمدان، إن الحجاج غادروا مطار القاهرة على ثلاث رحلات متتالية، وعملية المغادرة كانت ميسرة وسهلة للحجاج بالتنسيق مع السلطات المصرية التي لم تتأخر لتقديم المساعدة لتسهيل مغادرتهم من معبر رفح البري حتى وصولهم مطار القاهرة، ومن ثم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة لاستكمال أداء المناسك.

وأضاف الكابتن حمدان في تصريحات صحفية، أنه من المقرر وصول دفعة جديدة من الحجاج عبر معبر رفح البري لسفرهم على 3 رحلات جوية فجر غد الاثنين، على أن تكون آخر رحلة لنقل حجاج بيت الله صباح الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن العدد الكلي لحجاج المحافظات الجنوبية هو (3300) حاج وحاجة تقريبا.

وأعرب عن شكره للجهات المصرية لتعاونها الكبير وتقديم كافة التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته شركة مصر للطيران على تعاونها البناء لتسهيل عبورهم.

يذكر أن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محمود النيرب، ومدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن عارف حمدان، كانوا في وداع حجاج بيت الله في المطار، بالإضافة إلى الطاقم المعني من سفارتنا بالقاهرة ومن الخطوط الفلسطينية للإشراف على جميع مراحل مغادرة وإزالة جميع العقبات التي تواجه الحجاج في المطار من تقديم جوازات سفرهم للسلطات المعنية، والتأكد من الحصول على بطاقة صعود الطائرة.

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