أبو بكر يتسلم مهامه خلفا لقراقع

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن اللواء قدري أبو بكر تسلم مهامه رسميا رئيسا للهيئة، بحضور رئيسها السابق عيسى قراقع والمدراء العامين في الهيئة ورؤساء الوحدات.

واطلع اللواء أبو بكر وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية الجدد، والمكلفة بإدارة الهيئة، خلال مراسم الاستلام والتسليم، على كافة التفاصيل الإدارية والمالية والقانونية للمؤسسة، وعلى الأوضاع والظروف الصعبة التي تحيط بقضية الأسرى في سجون الاحتلال على كافة الصعد.

من جانبه، أكد أبو بكر أن التحديات التي تواجه الهيئة الإدارية الجديدة كبيرة، وفي مقدمتها القانون الإسرائيلي بخصم مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضريبة التي تجبيها اسرائيل لصالح دولة فلسطين، والهجمة الإسرائيلية الشرسة على مشروعية النضال الفلسطيني ومحاولة تجريمه دوليا.

وأضاف: سنواصل وبالتعاون مع كافة كوادر الهيئة مسيرة الدفاع عن الأسرى وذويهم والأسرى المحررين، لأن هذا واجب وطني وانساني لا يمكن التفريط به.