مختصون يوصون بضرورة مكافحة آفات الزيتون

رام الله / سما /

أوصى مشاركون في ورشة عمل حول سبل تطوير قطاع الزيتون، على ضرورة تشبيب الزيتون، وتنفيذ حملات وقاية ومكافحة لآفات الزيتون المختلفة، وتحسين خواص التربة، وتشجيع استهلاك زيت الزيتون، وتشجيع البحث العلمي .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الاحد، وجمعية التنمية الزراعية، والإغاثة الزراعية، ومؤسسة "اوكسفام"، وبالتعاون مع مجلس الزيت والزيتون، حول سبل تطوير قطاع الزيتون.

وأوضح مدير مديرية زراعة الخليل أسامة جرار، ان ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي نفذت في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحسين انتاج صغار المنتجين، والممول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية، والمنفذ من قبل جمعية التنمية الزراعية .

واشار الى ان الورشة تهدف الى مناقشة سبل تطوير قطاع الزيتون، ومعرفة اهم المشاكل التي تواجه القطاع، وكيفية التدخل، مبينا ان الورشة استهدفت المهندسين الزراعيين، وأصحاب معاصر الزيتون، والمزارعين والعاملين في قطاع زراعة الزيتون، والتجار.

بدوره، اكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد، ان الهدف من الورشة تحليل واقع قطاع الزيتون، واهم مشاكل التي يعاني منها القطاع، واثر المشاريع التي نفذت على قطاع الزيتون، بهدف الخروج بتوصيات لتطوير قطاع الزيتون، وتقييم المشاريع المنفذة، وتحسين نمط المشاريع المنفذة في قطاع الزيتون لتعم الفائدة على المزارع وقطاع الزيتون.

وتحدث السيد فياض فياض عن تأسيس واهمية المجلس وعن الخدمات التي يقدمها للمزارعين.

وقدم مدير الاغاثة الزراعية عبد الغني سياعرة عرضا عن مشروع تكامل (امينكا 3)، مبينا اهم الأنشطة الرئيسيّة للمشروع من انظمة ري، وتأهيل طرق زراعية، وبرنامج تدريب وتأهيل خريجين الى سوق العمل.

ـــــــــــــــــــــ