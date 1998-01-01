الاحتلال يصدر 49 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم طفل

القدس المحتلة / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (49) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين أربعة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، منذ تاريخ 19 وحتّى 31 تمّوز المنصرم.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة أمراً مجدّداً صدر بحقّ الطفل ليث أبو خرمة (17 عاماً)، لمدّة ثلاثة شهور إضافية، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 20 أيلول 2017، إضافة إلى (20) أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري، والأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1-حمدي معروف الأطرش، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

2-حسن هشام حمدان، نابلس، 6 شهور أمر جديد.

3- كريم أحمد عياد، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد.

4-أحمد كايد حامد، رام الله، 4 شهور تمديد.

5-أحمد موسى الخطيب، رام الله، 6 شهور تمديد.

6-ربحي طالب شهوان، رام الله، 6 شهور تمديد.

7-محمد عماد الشحاتيت، الخليل، 4 شهور تمديد.

8-مؤيد رفعت كنعان، القدس، 4 شهور تمديد.

9-هاني محمد مفارجة، رام الله، 4 شهور تمديد.

10-محمد نظمي جمل، 4 شهور تمديد.

11-إسلام عمر التميمي، الخليل، 4 شهور تمديد.

12-محمود جميل شبح، رام الله، 6 شهور تمديد.

13-حماد أحمد أبو مارية، الخليل، 4 شهور تمديد.

14-مرسيل عادل عاصي، رام الله، 4 شهور تمديد.

15-خضر محمد الدلو، بيت لحم، 6 شهور تمديد.

16-بسام عبد الرحمن أبو عكر، بيت لحم، 4 شهور تمديد.

17-خالد جمال فراج، بيت لحم، 6 شهور تمديد.

18-عدي جهاد عمور، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

19-مؤمن أحمد زيد، رام الله، 5 شهور أمر جديد.

20- عادل محمد خضور، رام الله، 3 شهور أمر جديد.

21-خالد محمد الحاج، جنين، 4 شهور تمديد.

22-سليم محمد أبو عيد، رام الله، 4 شهور تمديد.

23-ثائر يوسف حمدان، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

24-حمزة عبد الفتاح مناصرة، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

25-مهدي حسن صلاح، جنين، 6 شهور أمر جديد.

26-عبد الرحمن أيوب ادغيش، رام الله، 3 شهور أمر جديد.

27-صايل صلاح ريان، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

28-خالد جميل دعدوع، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

29-محمد جبريل اعمر، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

30-أحمد اسحق أبو هشهش، الخليل، 6 شهور تمديد.

31-خالد علي سليمان طبيش، الخليل، 6 شهور تمديد.

32-بسام نبيل ذياب، جنين، 4 شهور تمديد.

33-يوسف مصطفى كعابنة، أريحا، 4 شهور أمر جديد.

34-أحمد جبريل مخامرة، الخليل، 4 شهور أمر جديد.

35-فهمي حسن زهور، رام الله، 3 شهور تمديد.

36-مصطفى عصام مصطفى، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

37-عماد حمدي أبو خلف، الخليل، 6 شهور تمديد.

38-منتصر عيسى شديد، الخليل، 6 شهور تمديد.

39-أحمد قاسم الشيخ، بيت لحم، 4 شهور تمديد.

40-أسيد محمد أبو عادي، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

41-مهدي محمود حجير، رام الله، 6 شهور تمديد.

42-ليث عماد أبو خرمة، رام الله، 3 شهور تمديد.

43-طارق يوسف أبو مطر، رام الله، 4 شهور تمديد.

44-صالح محمد جعيدي، بيت لحم، 6 شهور تمديد.

45-موسى مصطفى نجار، الخليل، 4 شهور أمر جديد.

46-طارق فضل الشيخ، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

47-تيمور هشام برغوثي، رام الله، 4 شهور تمديد.

48-زياد محمد نواجعة، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

49-يزن إياد حنايشة، جنين، 4 شهور أمر جديد.

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