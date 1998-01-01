د. صافي : جامعة الأقصى فرضت حضورها وخرجت من اتون التجاذبات السياسية للانطلاق نحو الافضل

غزة -ميرا عرفات

لاقى قرار رئيس جامعه الاقصى الدكتور كمال الشرافي بخصوص حملة تحرير شهادات الطلبة الخريجين منذ عام 2004 والذين تخرجوا ولم تسعفهم الظروف الاقتصادية في إكمال تسديد ما تبقى عليهم من رسوم دراسية، و التي وصلت حتى الآن إلى تحرير شهادة أكثر من 3000 طالب وطالبة ارتياحا كبيرا من قبل هؤلاء الطلبة وذويهم .

ومن المتوقع أن تشمل الحملة تحرير أكثر من 15000 شهادة حتى نهايتها. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الاستاذ الدكتور خالد صافي قال : إن الجامعة اخذت على عاتقها الاستمرار بهذه الحملة التي تهدف الى تفهم الظروف الاقتصادية للطلبة بعدم مقدرتهم الحصول على شهاداتهم والتحاقهم بسوق العمل حتى لو كان محدودا.

واعتبر ان الحصول على شهادة في هذا الظروف يشكل انطلاقة للطالب لبناء مستقبله لذلك تم منحهم الشهادات واعفاءهم كليا من الرسوم المتبقية لديهم. واضاف الاستاذ الدكتور صافي ان جامعه الاقصى مازالت تستقبل الطلبة الجدد من قبل لجنه خاصة مشكلة من موظفي دائرة العلاقات العامة، والطلبة لإرشادهم والتعريف بالجامعة وببرامجها وتخصصاتها وتسهيل الاجراءات لديهم.

وارجع الدكتور صافي هذا الاقبال الجيد على التسجيل في الجامعة من قبل الطلبة الجدد إلى المنح الكثيرة التي تقدمها للطلبة مثل منح أبناء الشهداء والأسرى والعاملين في مؤسسات التعليم الحكومي ومنح اخرى لحفظة القران ، ومنح التفوق الكاملة للحاصلين على معدل 95% فما فوق، كما أن الحاصلين على معدل 90% فما فوق يحصلون على اعفاء 50% حيث تتوفر القناعة لدى الطالب و الطالبة أنها الجامعة التي يستطيع أن يحقق فيها ما يصبو سواء من انخفاض الرسوم أو التخصصات المميزة .

ومن الجدير بالذكر أن جامعه الاقصى تعد الوحيدة في الوطن التي يطلق عليها جامعة الفقراء ، وهي من أكثر الجامعات التي تقدم منح بكافه التخصصات والمجالات لذلك الاقبال عليها اكثر خاصه للفئات المهمشة اقتصاديا .وقال "جامعة الاقصى ليست جامعه ربحيه لكونها تتلقى رواتب معظم موظفيها من الحكومة، وان الاستفادة من رسوم الطلبة ينصب في الميزانية التشغيلية، وتدخل ايضا في تطوير مرافقها ومبانيها ومختبراتها وتجهيز ما يلزم من أثاث ومصروفات أخرى، إضافة إلى مصروفات الخدمات والعقود ... الخ.

وأشار الدكتور صافي إلى أن ثمن الساعة الدراسية في جامعة الأقصى لا تزيد عن 10دنانير في معظم الكليات باستثناء بعض الكليات التي لديها الطابع العلمي العملي التي تتراوح ما بين 13 الى 15 دينار في الساعة بحيث لا تتعدى الرسوم الدراسية للطلبة في الفصل 160 دينار تقريبا.

ونوه إلى أن هناك عمليه تقسيط للطلبة تتبعها الجامعة سواء للطلبة الجدد أو الطلبة المسجلين بالجامعة. و نافذه التسجيل فيها تفتح لدفع ست ساعات أكاديمية ويتم عمليه التأجيل لنهاية الفصل و الفصول الاخرى وفق آلية البحث الاجتماعي المطبقة في الجامعة. واحيانا يتم التأجيل ألي فصل لاحق مراعاة للطلبة في هذه الظروف، وانها لم تقم بإغلاق شاشه التسجيل او بحرمان أو طرد اي طالب من الامتحانات .

و لهذا استحقت ان يطلق عليها جامعه الفقراء لأنها الارخص في مجال الرسوم مشيرا إلى أن عدد الطلبة المسجلين فيها وحسب احصاءات الجامعة يبلغ حوالي 20 الف طالب وطالبة بما فيهم طلبة كلية مجتمع الأقصى التي تشكل إحدى كليات الجامعة.وبين أ.د صافي أن كلية الآداب والعلوم الانسانية هي من أكبر كليات الجامعة في عدد طلبتها وبرامجها، حيث تضم 8 اقسام تقدم نحو اثنى عشر برنامج دراسيا أكاديميا.

ودعا عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الطلبة بالالتحاق الي القسم الفرنسي وهو القسم الوحيد في قطاع غزة الذي يمنح درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية واساليب تدريسها . وقال هناك تفكير ببرامج جديدة بالكلية على صعيد الجغرافيا وتخصصات أخرى حول انظمة المعلومات والاستشعار عن بعد، وعلم اجتماع وخدمة اجتماعية، والتاريخ والعلاقات الدولية، وهناك برامج ماجستير قامت الجامعة بفتحها في كلية الآداب في قسم اللغة العربية، فهناك برنامجين فيه هما النقد الادبي والاخر النحو والصرف واللغويات وتم تخريج دفعات من هذين البرنامجين.

واكمل قائلا : إنه في بداية العام سيكون برنامج جديد في قسم التاريخ قسم برنامج دراسات عليا في الدارسات التاريخية المعاصرة . وعلى صعيد الجامعة سيكون هناك كليتان جديدتان ولدتا من رحم كلية العلوم هما كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتضم عدة أقسام، وهناك كلية العلوم الطبية التي تضم تخصصي التمريض وهو تخصص تم اعتماده حديثا، وقسم التحاليل المخبرية، مشيرا الى ان جامعة الاقصى هي الوحيدة التي لديها كليتي التربية الرياضية والفنون الجميلة واللتان ترتكزان على البعد في المواهب والخبرات الموجودة لدى الطلبة واكد على ان الجامعة لديها برامج جديدة