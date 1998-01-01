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تقديرات إسرائيلية ترجح حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة

الأحد 05 أغسطس 2018 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية ترجح حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة



القدس المحتلة / سما /

كشف شركة "الاخبار" الاسرائيلية، يوم الجمعة، في التلفزيون الإسرائيلي عدة تقديرات تشير الى اقتراب الانتخابات المبكرة الإسرائيلية بسبب "قانون القومية" المثير للجدل في الشارع الإسرائيلي، كما نقلت ذلك، صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر صباح اليوم الاحد.

ووفقا للتقديرات فانه سيتم حل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في بداية الدورة الشتوية المقبلة اي في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل وان تجري الانتخابات في مطلع العام 2019. وعقدت الكنيست يوم الأربعاء جلسة خاصة استثنائية حول موضوع "انتهاك قانون الجنسية في قيم المساواة والديمقراطية".

وجاء هذا الكشف، على خلفية احتشاد عشرات آلاف الاسرائيليين وسط تل أبيب السبت للاحتجاج على قانون القومية الجديد المثير للجدل وينص القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي ليصبح جزءا من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".

ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديموقراطية ملمحا بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد بينما يشير إلى أن اسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

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