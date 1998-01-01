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شؤون المرأة بغزة يختتم تدريباً حول "العنف المبنى على النوع الإجتماعي"

الأحد 05 أغسطس 2018 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اختتم مركز شؤون المرأة بغزة تدريباً حول "العنف المبنى على النوع الاجتماعي" لمدة 30 ساعة تدريبية على مدار ستة أيام تدريبية، بحضور 25 من العاملين/ات في المؤسسات النسوية القاعدية من مناطق قطاع غزة كافة.

جاء ذلك في إطار مشروع "الحد من العنف المنبى على النوع الاجتماعي للفتيات والنساء في قطاع غزة" الممول من"Trocaire".

وأشارت شيرين ربيع، منسقة برنامج التدريب في المركز أن الهدف من التدريب تثقيف المتدربين/ات بحقوق المرأة والجندر والتعرف على أهم الاستراتيجيات اللازمة لإنهاء العنف ضد النساء، منوهةً إلى أهمية التدريب للعاملين/ات في المؤسسات القاعدية لرفدهم بالمهارات والخبرات اللازمة في التعامل مع قضايا العنف المختلفة.

وتناول التدريب موضوعات مختلفة أهمها، الجندر والعنف المبني على النوع الاجتماعي واتفاقية سيداو، والاستراتيجيات اللازمة لإنهاء العنف المنبي على النوع الاجتماعي، والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة، وكيفية كتابة تقارير دولية.

وأثنى المشاركين/ات على أهمية التدريب؛ لإكسابهم مهارات جديدة متعلقة بالإستراتيجيات اللازمة لإنهاء العنف المبنى على النوع الاجتماعي، ومهارات كتابة التقارير الدولية، مشددين/ات على ضرورة عقد المزيد من مثل هذه التدريبات؛ لازدياد مختلف أنواع العنف ضد النساء في قطاع غزة نتيجة الضغوطات والأعباء المضاعفة الملقاة على عاتقهنّ جراء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية القاسية التي لازلنّ يحيوها.

#شؤون المرأة #تدريب

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