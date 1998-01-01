جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيفية إزالة البيانات من الأجهزة المحمولة بصورة سليمة

الأحد 05 أغسطس 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية إزالة البيانات من الأجهزة المحمولة بصورة سليمة



وكالات / سما /

تنصح هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية المستخدم، الذي يرغب في بيع هاتفه المحمول أو إعطائه للآخرين، بضرورة إزالة البيانات الشخصية منه.

وأوضح الخبراء الألمان أنه يجب اتباع الطريقة الصحيحة لإزالة البيانات؛ حيث توفر أنظمة تشغيل الأجهزة الجوالة، جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس"، إمكانية إزالة البيانات تماما إلى جانب إعادة ضبط الإعدادات، وهنا تظل بيانات الصور والرسائل الإلكترونية وسجلات الدردشة محفوظة على الجهاز الجوال، وقد يتمكن المالك الجديد من استعادتها مرة أخرى.

ولإزالة البيانات بصورة سليمة يتعين على أصحاب هواتف أندرويد تحديد الخيار "إعادة تعيين إعدادات المصنع" "Factory data reset" بدلا من الخيار "إعادة ضبط الإعدادات" "Reset settings"، ويمكن العثور على هذه البنود في قائمة الإعدادات تحت بند "النظام" "System"، ثم بند إعادة "ضبط الخيارات" "Reset options".

وبالنسبة لأصحاب الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد، فإنه يمكن إزالة البيانات تماماً في قائمة الإعدادات تحت بنود "عام" "General" و "إعادة الضبط" "Reset"، ولكن من الأمور المهمة هنا أن يتم تحديد خيار "إزالة جميع المحتويات والإعدادات" "Erase All Content and Settings"، لأنه في حالة اختيار بند "إعادة ضبط جميع الإعدادات" "Reset All Settings" لن يتم حذف البيانات من الجهاز المحمول تماماً.

#الأجهزة #البيانات #الرسائل

أخبار ذات صلة

قريباً ..يوتيوب يتيح خدمة مشاهدة الفيديو دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المحمولة

"فيسبوك" تطلق منصة للاعلانات التفاعلية على الأجهزة المحمولة

إقامة أول شبكة للهواتف المحمولة على القمر

جوجل تطلق مشروع تسريع صفحات الإنترنت للهواتف المحمولة

860x484 (11)

تخزين البيانات على ذرة واحدة للمرة الأولى

أندرويد يتيح مزامنة البيانات حسب الطلب

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

شاهد ..موجة حر تجتاح العالم بينما أمطار وثلوج في السعودية!

الأخبار الرئيسية

قصف اسرائيلي

اصابة 4 مواطنين في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ارشيفية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل بحكمة مع غزة لهذه الاسباب ..