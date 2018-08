كيفية إزالة البيانات من الأجهزة المحمولة بصورة سليمة

وكالات / سما /

تنصح هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية المستخدم، الذي يرغب في بيع هاتفه المحمول أو إعطائه للآخرين، بضرورة إزالة البيانات الشخصية منه.

وأوضح الخبراء الألمان أنه يجب اتباع الطريقة الصحيحة لإزالة البيانات؛ حيث توفر أنظمة تشغيل الأجهزة الجوالة، جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس"، إمكانية إزالة البيانات تماما إلى جانب إعادة ضبط الإعدادات، وهنا تظل بيانات الصور والرسائل الإلكترونية وسجلات الدردشة محفوظة على الجهاز الجوال، وقد يتمكن المالك الجديد من استعادتها مرة أخرى.

ولإزالة البيانات بصورة سليمة يتعين على أصحاب هواتف أندرويد تحديد الخيار "إعادة تعيين إعدادات المصنع" "Factory data reset" بدلا من الخيار "إعادة ضبط الإعدادات" "Reset settings"، ويمكن العثور على هذه البنود في قائمة الإعدادات تحت بند "النظام" "System"، ثم بند إعادة "ضبط الخيارات" "Reset options".

وبالنسبة لأصحاب الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد، فإنه يمكن إزالة البيانات تماماً في قائمة الإعدادات تحت بنود "عام" "General" و "إعادة الضبط" "Reset"، ولكن من الأمور المهمة هنا أن يتم تحديد خيار "إزالة جميع المحتويات والإعدادات" "Erase All Content and Settings"، لأنه في حالة اختيار بند "إعادة ضبط جميع الإعدادات" "Reset All Settings" لن يتم حذف البيانات من الجهاز المحمول تماماً.