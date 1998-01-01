جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء أميركيون ينجحون في زراعة "رئة مصنوعة"

الأحد 05 أغسطس 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء أميركيون ينجحون في زراعة "رئة مصنوعة"



وكالات / سما /

نجح علماء أميركيون، مؤخرا، في زراعة رئة أنتجت داخل المختبر، في أجسام خنازير بالغة، وهو ما يشجع الطب على اتخاذ خطوات مماثلة لعلاج البشر مستقبلا.

وبحسب موقع "إنغادجت" فإن باحثين من قسم الطب في جامعة تكساس الأميركية، زرعوا الرئة المُنتجة في المختبر لدى الحيوانات، فلم تؤد إلى أي مضاعفات جانبية، لكن لم يتبين ما إذا كان العضلة المصممة قادرة على الإمداد بالأوكسجين بصورة كافية.

وكان العلماء يخشون أن يرفض الجهاز المناعي لدى الخنازير الرئة التي أنتجت في المختبر، وهو ما تفعله أجسام الكائنات الحية في العادة حين ترصد جزءًا غريبا وتخشى أن يكون شيئا ضارا فتسعى إلى مهاجمته.

واعتمد الباحثون في إنتاج هيكل الرئة على عضلة حيوان آخر، ثم استخدموا سكرا ومادة معقمة لأجل استخراج كل ما فيها من خلايا ودم باستثناء البروتين.

وعقب ذلك، غمروا الهيكل في خزان مليء بالعناصر الغذائية، ثم أضيف إليه نسيج من خلايا الخنزير، ولم يلجأ العلماء إلى عملية الضخ لضمان نمو الرئة التي استغرقت ثلاثين يوما قبل أن تصبح جاهزة للزراعة.

ويرى الخبراء أن هذه العملية لا تزال في بداياتها، كما لن تكون ثمة تجربة وشيكة لفائدة البشر بالنظر إلى التعقيدات التي تشوب هذا الخيار العلاجي، فضلا عن الشكوك التي تحوم حول نجاعة الرئة على المدى البعيد.

#علماء #زراعة #رئة

أخبار ذات صلة

علماء ألمان ينجحون في إزالة الدم من «الإيدز»

ثورة علمية صارخة ..علماء ألمان ينجحون في إزالة «الإيدز» من الدم

انجاز طبي يغير وجه العالم ..علماء ينجحون بتحويل خلايا سرطانية لحميدة

علماء يبتكرون "قنابل دقيقة" لعلاج الأورام السرطانية

واشنطن :علماء يكتشفون أن "فياغرا" مفيدة لمرضى السكري

علماء: اكتشاف مستحضر لمكافحة "الإيدز"

خلال الاعوام القادمة الاستغناء عن "زراعة القلب"

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

الأخبار الرئيسية

قصف اسرائيلي - ارشيف

اصابتان في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ارشيفية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..