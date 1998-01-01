جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال

الأحد 05 أغسطس 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال



رام الله /سما/

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 85 ألف شيكل.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها، اليوم الأحد، أنه خلال شهر تموز المنصرم، تم إدخال 16 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 8 اعتقلوا من المنازل، و3 من الطرقات، و 1 اعتقل على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهما تصريح، و2 بعد استدعائهما.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 6 آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها إلى أن عدد الأطفال المحكومين (36) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 شهراً إلى 34 شهراً.

وأضافت الهيئة أنه ما زال هناك ثلاثة أسرى أطفال يقبعون قيد الاعتقال الإداري.

ولفتت الهيئة في تقريرها، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لاسيما الأطفال منهم، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذوي الأسرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية و غزة

برهوم - ارشيف

برهوم: من خطط لتفجير موكب الحمد الله يفرض المزيد من العقوبات على غزة

عريقات

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

الستوار

السنوار :وساطات كبيرة لوقف مسيرات العودة و لا أحد يستطيع أن يفرض علينا ما لانريد

اسرى لدى القسام

منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

اضراب الأسرى

الكشف عن تفاصيل وبنود الاتفاق بين الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

شاهد ..موجة حر تجتاح العالم بينما أمطار وثلوج في السعودية!

الأخبار الرئيسية

قصف اسرائيلي

اصابة 4 مواطنين في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ارشيفية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل بحكمة مع غزة لهذه الاسباب ..