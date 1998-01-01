الاحتلال يفرض غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال

رام الله /سما/

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 85 ألف شيكل.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها، اليوم الأحد، أنه خلال شهر تموز المنصرم، تم إدخال 16 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 8 اعتقلوا من المنازل، و3 من الطرقات، و 1 اعتقل على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهما تصريح، و2 بعد استدعائهما.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 6 آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها إلى أن عدد الأطفال المحكومين (36) شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 شهراً إلى 34 شهراً.

وأضافت الهيئة أنه ما زال هناك ثلاثة أسرى أطفال يقبعون قيد الاعتقال الإداري.

ولفتت الهيئة في تقريرها، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لاسيما الأطفال منهم، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذوي الأسرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.