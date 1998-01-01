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التربية تعلن عن منح دراسية في كوبا

الأحد 05 أغسطس 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح دراسية في كوبا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن توفر ثلاث منح دراسية في كوبا بمجال البكالوريوس في الطب البشري، للعام الدراسي 2018/2019.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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