"تامر حسني" يتلقى صفعة جديدة بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك"

وكالات / سما /

للمرة الثانية على التوالي، تعرض المطرب تامر حسني لضربة موجعة بعد تسريب أحدث ألبوماته "عيش بشوقك" كاملاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلالاً لثغرة بيع حقوق الاستماع للأغنيات عبر خدمات الهواتف المحمولة، قبل طرح الألبوم رسمياً للبيع في الأسواق.



تامر بدأ خطة الترويج للألبوم مؤخراً وقرر طرحه كاملاً عبر "فلاشات" ذات تصميم متميز باللون الأزرق، وبدأ تنظيم عدة حفلات لتقديم أغنيات الألبوم إلى جمهوره، ولكن فوجئ الجميع مساء أمس بتسريب معظم أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "عيش بشوقك"، عبر تطبيق "الساوند كلاود"، بعد طرحه حصريًا لإحدى شبكات المحمول، بحسب مجلة " سيدتي".