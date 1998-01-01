"تامر حسني" يتلقى صفعة جديدة بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك"

للمرة الثانية على التوالي، تعرض المطرب تامر حسني لضربة موجعة بعد تسريب أحدث ألبوماته "عيش بشوقك" كاملاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلالاً لثغرة بيع حقوق الاستماع للأغنيات عبر خدمات الهواتف المحمولة، قبل طرح الألبوم رسمياً للبيع في الأسواق.
تامر بدأ خطة الترويج للألبوم مؤخراً وقرر طرحه كاملاً عبر "فلاشات" ذات تصميم متميز باللون الأزرق، وبدأ تنظيم عدة حفلات لتقديم أغنيات الألبوم إلى جمهوره، ولكن فوجئ الجميع مساء أمس بتسريب معظم أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "عيش بشوقك"، عبر تطبيق "الساوند كلاود"، بعد طرحه حصريًا لإحدى شبكات المحمول، بحسب مجلة " سيدتي".
تامر حسني، كشف قبل ساعات من التسريب عن تفاصيل "عيش بشوقك" مؤكداً طرحه في الأسواق خلال أيام، ومشيراً إلى أنه يحرص دائمًا للوصول إلى العالمية عبر الأفكار الجديدة، وقال: إن شاء الله ألبوم "عيش بشوقك" هيكون ١٣ أغنية مصورة بأكثر من طريقة، أنا بحضر الأفكار دي من سنتين وبجد عمري ماتعبت في حياتي في شغلي قد ما تعبت السنتين دول، التصوير هيكون عدة أفكار منهم فكرة "عيش بشوقك" الخالية من البنت الموديل وإطار الحب التقليدي إنما ملتصقة تمامًا بالواقع اللي عايشينه، ومنهم الأفكار الجديدة المبنية بالجرافيكس، وتعتبر أصعب الأنواع.
وأضاف "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قائلًا: أيضًا الدراما القائمة على التمثيل وتجسيد قصص كاملة كفيلم قصير ما بين مشاكل العلاقات العاطفية، أوجاع الناس بشكل عام، وأفكار أخرى بسيطة زي "ليريك ايديو" معبر، وأفكار أخرى مصورة لتطويره، وستكون بمثابة مود أو إطار عام لنوع الموسيقى بعيدًا عن التمثيل الدرامي".
وتابع: "أما عن ظهوري في بعض الأغاني هيكون بشكل جديد تماما وجريء، وأنا أعتقد بل متأكد أن المحطة دي هتساهم في رفع مستوى الصناعة لمستوى آخر تماما سيُتبع الفترة القادمة لقوة تأثيره ومواكبته عالميًا ابتداءً من إصدار الألبوم من خلال فلاش ميموري إلى تصويره وتجسيده كاملا".
وأكمل "تامر": "يتضمن الألبوم أيضا أغنية مصورة مشتركة مع النجم الجزائري الشاب خالد بعنوان "وانت معايا" كلماتي وألحاني وتوزيع المغربي المتميز جلال الحمداوي، وأغنيه أُخرى مشتركة مع أوائل نجوم الغناء المصري الشعبي وأصدقائي النجوم " شيبة، دياب، مصطفى حجاج" بعنوان "١٠٠ وش" كلمات: تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني ومحمد الصاوي وتوزيع الموزع الكبير أحمد عادل".
واختتم حديثه قائلًا: "بالمناسبة أنا فرحان جدا عشان الأغنية اللي فيها جملة (يا أكثر سيرة كرهتها) عجبتكم لإنها كلامي وألحان الملحن الكبير محمد يحيى وأسمها (ورد صناعي) وطبعا أغاني فيلم (البدلة) المصورة ضمن أحداث الفيلم هتكون أيضا في ألبوم عيش بشوقك إن شاء الله، سيتم عرض الأغاني المصورة بمواقيت معينة وعلى فترات، وحاليا الألبوم في مرحلة الطباعة والتغليف ثم التوزيع بالأسواق، وبالنسبه لعملاء شركة (أورنچ) سيطرح اليوم ألبومي بالكامل على الشبكة حصريًا وشكرا".