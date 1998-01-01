جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. موضة

افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا

الأحد 05 أغسطس 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا



وكالات / سما /

يعلم أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، تلاميذها مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامي.

والتحق نحو 140 طالبا بالمدرسة الجديدة مع ارتفاع الطلب على الأزياء الإسلامية التي تشمل أغطية الرأس والأردية الطويلة الفضفاضة للنساء والقمصان المزينة بنقوش إسلامية للرجال.

وقال ديدن سيسوانتو الذي أسس معهد الأزياء الإسلامية قبل ثلاث سنوات في باندونج ثالث أكبر مدن إندونيسيا ”نريد من الطلاب أن يعدوا تصميمات متفردة وأن يصبحوا روادا في صناعة الأزياء البسيطة“.

وأضاف ”نعلمهم كذلك اتباع تعاليم الإسلام في الملبس“.

وعلى مقربة تجلس مجموعة من الشابات أمام لوحات التصميم وماكينات الحياكة في المعهد الذي يقدم دورات تدريبية مدتها تسعة أشهر في التصميم والتسويق وأساسيات صناعة الأزياء.

ويمكن للرجال والنساء سواء المسلمين أو غير المسلمين الالتحاق بالمدرسة.

وأصبح الزي الإسلامي شائعا بين أفراد الطبقة المتوسطة في إندونيسيا حيث لم يكن سوى عدد قليل من النساء يغطين رؤوسهن قبل سنوات قليلة بل كن يخترن بين الزي الشعبي التقليدي أو الملابس الأوروبية العادية.

وأصبحت المواقع الإلكترونية لبيوت الأزياء الشهيرة في إندونيسيا مثل لازادا وزالورا تخصص صفحات للزي الإسلامي.

واستضافت البلاد أول أسبوع للموضة الإسلامية في عام 2015 وتأمل وزارة الصناعة في أن تصبح إندونيسيا مركزا للأزياء الإسلامية بحلول 2020.

#الأزياء الإسلامية #إندونيسيا

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

الأخبار الرئيسية

قصف اسرائيلي - ارشيف

اصابتان في قصف اسرائيلي لموقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ارشيفية

بعد المنع الإسرائيلي.. لأول مرة :مصر تبدأ اليوم توريد الغاز الي قطاع غزة

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..