5 دروس يجب التمرن عليها بعد الانفصال عن الشريك

تعد تجربة الانفصال عن الشريك من التجارب المؤلمة والرهيبة وتؤدي لشعور الشخص باضطرابات عاطفية تقلب حياته رأسًا على عقب.

ولكي لا تؤثر تلك التجربة على مسار الشخص، يجب أن يتعلم مجموعة من الأشياء والدروس حتى يتمكن من تجاوز تلك المحنة لإقامة علاقة جديدة ناجحة.

وأورد موقع “تايمز أوف إنديا” دروسا يجب أن يتعلمها الفرد من تجربة الانفصال، وهي:

حدد أسباب فشل العلاقة

يجب أن تحدد الأسباب التي أدت لفشل علاقتك السابقة حتى تتلاشى الأخطاء والهفوات التي أسهمت في تدهور علاقتك مع الشريك.

تعرف على طباعك السلبية

كلنا لدينا خصال وطباع سلبية، فالكمال لله وحده، ومعرفتك لعيوبك تعد بداية الطريق للتخلص منها والشروع في علاقة جديدة خالية من المشاكل.

اسعد نفسك

تجنب أي مشاعر سلبية بعد الانفصال، واشغل نفسك عبر ممارسة نشاطات توفر لك السعادة والاستقرار النفسي.

كل شيء يتغير

الكون متغير، كذلك المشاعر تتجدد وتتغير، وأي علاقة انتهت في أي وقت بسبب ظروف معينة لا توقف حياتك عندها بل طور نفسك وامض قدمًا لتحظى بفرصة أفضل.

الحب ليس كل شيء

لا تجعل علاقتك المتدهورة تحطم آمالك، فالحب ليس كل شيء، واعتبر علاقتك السابقة مجرد ذكرى جميلة مررت بها.