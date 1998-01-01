موتورولا تعلن عن Moto Z3

وكالات / سما /

كشفت شركة موتورولا النقاب رسميًا عن 5G Moto Mod، وهي إضافة تعمل على توفير قدرات شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول الذكي الجديد Moto Z3، والذي من المفترض أن يصل رسميًا بتاريخ 16 أغسطس/آب بسعر يبلغ 480 دولار أمريكي، بينما لم توفر الشركة معلومات حول سعر الإضافة، والتي من المتوقع أن تكون متاحة في أوائل عام 2019.

ويأتي الإعلان بعد عامين تقريبًا من التطوير والشائعات والتسريبات، بحيث يمكن لهاتفMoto Z3 التمتع بإمكانيات شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بشركة Verizonالأمريكية من خلال إضافة 5G Moto Mod.

ويتشابه جهاز هذا العام Moto Z3 مع جهاز العام الماضي Moto Z2، حيث يتضمن الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6 إنش وبدقة 2160×1080 بيكسل داعمة لنسبة العرض 18:9، بحواف جانبية قليلة السماكة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 ومجال رؤية 84 درجة، بدون تواجد لزر الهوم Home في الجهة الأمامية، مع دمج قارئ بصمات الأصابع ضمن زر الطاقة المثبت على جانب الجهاز.

كما يتضمن الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل بعدسة أحادية اللون وعدسة ملونة RGB بفتحة عدسة f/2.0، داعمة لعدسات جوجل Google Lens، بالإضافة إلى تواجد دبابيس مغناطيسية متوافقة مع إضافات Moto Mods.

ويعمل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 835 ثماني الأنوية من كوالكوم، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر منفذ MicroSD، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، والتي تعد موتورولا باستمرارها ليوم كامل من الاستخدام، إلى جانب نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1