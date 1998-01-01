البكري: سلطات الاحتلال تستهدف 82% من أراضي بيت لحم

بيت لحم / سما /

أكد محافظ بيت لحم جبرين البكري خطة العمل الاستراتيجية لتعزيز صمود المواطنين أمام محاولات سلطات الاحتلال استهداف 82% من أراضي المحافظة.

وقال البكري في حديث لإذاعة موطني، اليوم الأحد، "بناء على قرارات وتوصيات الحكومة، نعمل على تعزيز صمود المواطنين وتوجيههم في الإطار القانوني، وتأمين مشاريع لهم للصمود، ومنع محاولات الاحتلال للاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وكشف البكري عن استهداف الاحتلال لحوالي 82% من أراضي بيت لحم، وقال: "نتحرك على مدار الساعة ومنذ عشرات السنين لحماية الأرض من تغول استعماري استيطاني كبير".

وأشار إلى تجريف الاحتلال لمساحات من أراضي المواطنين في قرية أرطاس جنوب المحافظة، تنفيذا لمخطط صادقت عليه حكومة الاحتلال بإنشاء 1700 وحدة استيطانية على مدار خمس سنوات قادمة في إطار التوسع الاستعماري وتهويد المنطقة.