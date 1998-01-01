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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (12) مواطناً من الضفة بينهم والدة شهيد

الأحد 05 أغسطس 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد (12) مواطناً من الضفة بينهم والدة شهيد. 

وبين نادي الأسير في بيان له أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة وهم: نديم سمير فرحات، ورائد محمد نادر، ونديم حسني البرغوثي، إضافة إلى أربعة فتية من بلدة صفا وهم: حسان سامر طناطرة، ويمان مصطفى طناطرة، ويزيد محمد طناطرة، ووعد طناطرة.

ومن القدس اعتقل الاحتلال سوزان إسماعيل ابو غنام وهي والدة الشهيد محمد حسن أبو غنام، وذلك بعد مداهمة منزلها في القدس وسرقة مبلغ من المال.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من عدة بلدات في محافظة بيت لحم وهم: فوزي جلال مطاوع (18 عاماً) وحسب عائلته فقد تعرض للضرب المبرح قبل عملية اعتقاله كذلك جرى الاعتداء على والده وشقيقه، إضافة إلى اعتقال بهاء محمد شكارنة، وفادي فضل نجاجرة.  يُضاف إلى المعتقلين المواطن ياسين وراد الخطيب من بلدة بيت فوريك في نابلس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين (21) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس.

#نادي الأسير #الاحتلال

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