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لأول مرة .. بدء توريد الغاز المصري لغزة اليوم وترتيبات لادخاله بشكل منتظم خلال الأيام المقبلة

الأحد 05 أغسطس 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. بدء توريد الغاز المصري لغزة اليوم وترتيبات لادخاله بشكل منتظم خلال الأيام المقبلة



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية عن بدء توريد الغاز المصري لقطاع غزة اليوم الأحد لسد احتياجات المواطنين وذلك للمرة الأولى. 

وقال مدير الهيئة خليل شقفة في تصريح صحفي " إن توريد الغاز يأتي استكمالا لتطبيق تفاهمات إدخال المحروقات للقطاع التي جرت العام الماضي مع الجانب المصري. 

وذكر شقفة أنه سيتم إدخال اليوم 250 طن من الغاز عبر عدد من الشاحنات لسد احتياجات القطاع اليومية التي تقدر بـ 500 طن.

وكان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان قرر منع إدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة، ابتداءً من صباح الخميس الماضي وحتى إشعار آخر، وذلك ردًا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

#الغاز #مصر #غزة

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