ابو حسنة:الجمعية العامة صاحبة التفويض ولا نخضع لرغبات اشخاص او دول لالغاء الاونروا

غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الجمعية العامة للامم المتحدة هي الوحيدة صاحبة الولاية والتفويض فيما يتعلق بعمليات الاونروا في الشرق الاوسط مؤكدا ان خدمات الاونروا ستستمر الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا.

واضاف في تصريحات اذاعية اليوم الاحد " الجمعية العامة للامم المتحدة كلفت الاونروا منذ انشائها قبل 70 عاما بمواصلة تقديم الخدمات حتى حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا ونحن مصممون على مواصلة هذا الطريق وتقديم كل ما نستطيعه من اجل خدمة التفويض وتطبيقه كاملا" مؤكدا ان مسيرة الاونروا وتفويضها لا يخضع لرغبات اشخاص او دول ومن اراد ان غير في تفويض الاونروا عليه ان يذهب للجمعية العامة صاحبة الولاية الوحيدة والتي ايدت بقاء الاونروا وتفويضها باغلبية ساحقة.

واوضح " مؤتمر روما ومؤتمر التعهدات في نيويورك اثبتا تمسك المجتمع الدولي والدول الاعضاء بالاونروا وتفويضها ودعمهما اللامحدود لمواصلة تقديم خدماتها"

وتابع "لطالما دافعنا عن حل عادل ودائم لقضية اللاجئين يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بالتشاور مع اللاجئي وهذا هو موقفنا" موضحا "نحن نرحب بأي جهد سياسي لتحقيق هذا الهدف وحت يتحقق ذلك "نحن ثابتون في الدفاع عن ولاية الأونروا وخدماتها".

وقال " العجز المالي للاونروا غير مسبوق والمفوض العام للاونروا بيير كرهنينبول سيصدر قرارا حول استئناف العام الدراسي من عدمه خلال الايام القادمة".