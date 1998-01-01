افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي

بيت لحم / سما /

افتتح، اليوم الأحد، قسم الطوارئ الجديد في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقالت مدير مستشفى بيت جالا غادة كوع، إن اعمال ترميم كبيرة اجريت في القسم الجديد، من حيث التوسعة، والأجهزة الطبية، موضحة أنه أصبح يتسع لـ19 سريرا بدلا من 7 أسرة سابقا، اضافة الى فصل الحالات، ومختبر، مع زيادة عدد الطاقم، من خلال تعيين 6 كوادر من التمريض.

وأضافت، ان اعمال الترميم بلغت تكلفتها قرابة 750 ألف شيقل مقدمة من وزارة الصحة، الى جانب عدد من المتبرعين من المجتمع المحلي، والافتتاح الرسمي سيكون خلال الفترة القادمة، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الصحة جواد عواد.