قبول استقالة أمين عام اتحاد كرة القدم

رام الله / سما /

قبل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، السبت، استقالة أمين عام الاتحاد، عمر أبو حاشية، بعد أن تقدم بطلب إعفائه من مهامه لأسباب صحية.

كما قرر الرجوب تعيين ، مدير العلاقات الدولية في الاتحاد، سوزان شلبي قائما بأعمال الأمين العام لحين انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي.

وشكر اللواء الرجوب، أبو حاشية على جهوده وما قدمه خلال فترة عمله في الأمانة العامة للاتحاد، مؤكدا على أنه سيبقى جزءا من المنظومة الرياضية، سواء الحكومية أو الأهلية، وفق رغبته وإمكانياته في المستقبل.

يذكر أن أبو حاشية قد تولى منصب الأمين العام للاتحاد منذ العام 2016.