روسيا تمنح الممثل الامريكي "ستيفن سيغال " مهمة صعبة ومستحيلة

موسكو / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها اختارت الممثل الأميركي ستيفن سيغال ليكون مبعوثها الخاص للعلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة.وقالت أن هذا الدور يهدف إلى تعميق العلاقات الثقافية والفنية والشبابية بين البلدين.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جواز سفر روسيا لسيغال في 2016، قائلا إنه يتطلع لأن يمثل ذلك رمزا على بداية تحسن العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو.

وازدادت العلاقات بين البلدين سوءا بعد هذا، خاصة بعد اتهام أجهزة المخابرات الأميركية موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، بأن الممثل لن يتقاضى راتياً، مضيفة أن هذا نوع من الدبلوماسية الشعبية التي تتقاطع مع الدبلوماسية التقليدية". وشبهت الدور الجديد لسيغال بسفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة.

وفي لقاء تلفزيوني على تلفزيون "آر. تي" " قال سيغال دائما كان لدي رغبة قوية جدا للقيام بكل ما في وسعي للمساعدة في تحسين العلاقات الروسية الأميركية.وأضاف "عملت بلا كلل في هذا الاتجاه لسنوات عديدة بشكل غير رسمي وأشعر الآن بالامتنان لإتاحة الفرصة لي للقيام بنفس الشيء رسميا".