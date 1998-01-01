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أنشيلوتي : الخسارة بالتأكيد تحرق وتؤلم ولكن لها فوائد !

الأحد 05 أغسطس 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي : الخسارة بالتأكيد تحرق وتؤلم ولكن لها فوائد !



وكالات / سما /

صرح كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي الإيطالي بأن الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي وديًا بخماسية تحرق وتؤلم، ولكن في نفس الوقت لها فوائد كثيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان نابولي قد خسر وديًا بنتيجة كبيرة وصادمة مساء أمس السبت أمام ليفربول بخماسية نظيفة، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2018 / 2019 هذا الشهر.

وتحدث كارلو أنشيلوتي حسب صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية قائلاً “الخسارة أمام ليفربول مزعجة للغاية ومؤلمة، دائمًا ما تحرق، ولكن الثقة والحماس لن يغيبا عن الفريق”.

وأضاف “حاولنا اللعب بشكل مفتوح أمام ليفربول، وأعتقد بأننا بحاجة إلى ذلك، ولكن تعرضنا لبعض الصعوبات، خاصةً في بداية اللقاء، وخسرنا الكرة أكثر من مرة، وكنا نحاول فقط اللعب بطريقتنا المعتادة”.

وتابع “الأمور تأخذ بعض الوقت حتى تكون طبيعية، وأعتقد أن بعض الأمور كانت على ما يرام مثل فكرة أو أسلوب لعبنا”.

 

وأكمل “بعد استقبال مرمانا هدفين أصبحنا أفضل، وكان بإمكاننا اللعب بشكل دفاعي أمام ليفربول، ولكنني لم أرغب في ذلك، لأننا بحاجة لبناء اللعب أمام فريق كبير مثل ليفربول، الخسارة في هذا التوقيت لها فوائد كثيرة، وأفضل من تعرضنا لمثل هذه الهزائم بعد شهر من الآن”.

الجدير بالذكر أن نابولي سيبدأ مشواره في الموسم الجديد بملاقاته فريق لاتسيو يوم الـ 18 من شهر أغسطس الجاري ضمن منافساتا الدوري الإيطالي.

#أنشيلوتي #ليفربول

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