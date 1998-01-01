يديعوت: المفاوضات بين حماس واسرائيل على حبل رفيع

القدس المحتلة/سما/

كتبت "سمدار بيري" من يديعوت أحرنوت" هذا الصباح حول زيارة وفد من حماس على رأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري إلى قطاع غزة.

وكتبت بيري، في مقالها صباح اليوم، تحت عنوان "المفاوضات على حبل رفيع"، "أنه في ظاهر الأمر، لدينا حالة رائعة: ألغى رئيس الوزراء (رحلة مهمة؟, ليس أكيد) إلى كولومبيا، وأعلن أنه قرر البقاء هنا للتعامل مع الأمور المتعلقة بغزة. بعد زيارة قصيرة للقاهرة، وصل وفد من كبار قادة حماس، بقيادة صالح العاروري، "الشرير الكبير"، الذي شارك بعمق، من بين أمور أخرى، في خطف وقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في عام 2014.

هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها العاروري إلى غزة. وقد تعهدت "إسرائيل"، وفقا لتقارير أجنبية، بعدم اغتياله. يتحول الوضع إلى الأمام عندما تعقد قيادة حماس اجتماعاً مصغراً في القاهرة ومن ثم تذهب إلى قطاع غزة لتوسيع دائرة المشاركين، للتجول في الميدان واتخاذ القرارات. على الطريق زاروا الحدود مع "إسرائيل" وتم تصويرهم برموز مدانة.

الأمر المدهش في القصة هو أن "إسرائيل"، مثلها مثل حماس، مهتمة بأن يتم إنجاز هذا الترتيب فقط عبر مصر. لاحظوا أننا نتحدث عن ترتيب فقط مع غزة، دون الضفة الغربية. وهذا يعني أن أعيننا مقتصرة على القطاع، وأبو مازن مدعو أيضا للمتابعة مع شركائه والانفجار. إذا نجحت الأمور، فسيكون في النهاية اتفاقاً بوساطة مصرية بين "إسرائيل" وحماس، بمشاركة ممثل الأمم المتحدة لادانوف ومبعوث قطر محمد العمادي. لاحظوا أيضًا الجملة الأخيرة:

"نعمل الآن لمنع المواجهة القادمة في غزة... ولإعادة تأهيل غزة، علينا أن نتحدث إلى إسرائيل". إنه لا يقول من سيتحدث، ولا ينوي إجراء محادثات مباشرة بين حماس و"إسرائيل".

ماذا يتضمن الاتفاق معنا الذي تم طبخه في القاهرة؟ هدنة لمدة خمس سنوات (مع وجود خيار لتمديد)، ووقف الأعمال "العدائية" بين قطاع غزة و"إسرائيل"، وإزالة الحواجز الاقتصادية عن القطاع، جلب المانحين لتمويل المياه والكهرباء في قطاع غزة وإعادة بناء البنية التحتية والمنازل التي دمرت. بعد ذلك، إنشاء ميناء بحري في الإسماعيلية ومطار في سيناء. وفي المرحلة الأخيرة تبادل السجناء والمفقودين (كلا الطرفين غير راضين عن هذا المضمون). من المهم التأكيد على ما لم يرد ذكر في الاتفاقية: العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما لو كانوا يتحدثون عن كيانين منفصلين. السلطة الفلسطينية، إذا رغبت، ستقيم علاقات مع الأردن. وستقيم غزة تدريجيا علاقات وثيقة مع مصر. سوف تكون هذه الروابط قريبة جداً لدرجة أنها لن تحتاج إلى معبر كرم أبو سالم (تقريباً) لنقل البضائع إلى غزة.

العاروري، الذي يعيش في لبنان منذ عامين ويتحرك بحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، هو "ماكر للغاية". منه يجب الحصول على التزامات.

من ناحية، لم يغلق شيء حتى الآن. من ناحية أخرى، العاروري لم يكن ليأتي إلى غزة لو لم يكن هناك شأن خطير، و"إسرائيل" بالتأكيد لم تتعهد بعدم التعرض له. أيضا لا ننسى أنه الى الآن يستطيع الخروج (للمرة الرابعة هذا العام) من لبنان إلى طهران، للطلب من الإيرانيين أن يكونوا أكثر انخراطا في تمويل الأسلحة إلى قطاع غزة.

العاروري، كما ذكر، رجل خطير للغاية ولإسرائيل حساب طويل معه. ولكن للأسف، كلما قمت بـ"التخريب" وكان الكثير من الدماء على يديك كلما كنت تقدر أكثر.

ومع ذلك كل شيء مفتوح. يبدو لي أنه لم يكن هناك مثل هذه السابقة، على الأقل خلال فترة نتنياهو، حول اتفاق سيتم التوصل إليه بين "إسرائيل" وقيادة حماس. يشك كلا الجانبين في بعضهما البعض، وحتى مصر، التي تعرف كيف تقرأ الصورة، ليست خالية من الشكوك.

من المثير للاهتمام رؤية ردود الفعل في السلطة الفلسطينية. خلال لحظة يمكن إبعادهم وخلال لحظة يمكن إحضارهم، وفي لحظة يمكن أن ينهار كل شيء. وبعد ذلك ستكون هناك جولة مروعة من القتال بين "إسرائيل" وحماس. جميع الأطراف تفهم هذا.