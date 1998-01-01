جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش المصري يقتل 11 مسلحا بشمال سيناء

الأحد 05 أغسطس 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يقتل 11 مسلحا بشمال سيناء



القاهرة /وكالات/

أعلن مصدر في الجيش المصري، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية في منطقة شمالي سيناء، قتلت 11 مسلحًا في "تبادل لإطلاق نار".

وقالت وكالة الأنباء المصرية، التي تلقت معلوماتها من مصدر أمني لم تُفصح عن اسمه، إن"معلومات كانت قد وردت للأجهزة الأمنية باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لفناء مهجور بمنطقة حي السلايمة بدائرة قسم شرطة رابع العريش (شمال سيناء)، وكرا لها لتنفيذ عمليات عدائية".

وأضاف أنه "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، تم استهداف هذه المجموعة الإرهابية التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات؛ مما دفعها إلى التعامل معها. 

وأوضح أن تبادل إطلاق النار "أسفر عن مقتل 11 عنصرًا إرهابيًا وبحوزتهم أسلحة وكمية من الذخيرة وعبوة ناسفة معدة للتفجير".

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وفق المصدر ذاته.

ورغم عدم التأكد من الرواية الرسمية، إلّا أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية مدنيين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن أن عملياته العسكرية في شمال سيناء خلال الأيام الأخيرة التي لم يحددها، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا.

أخبار ذات صلة

سيناء - ارشيف

الجيش المصري يقتل 40 ارهابيا في سيناء

سيناء -ارشيفية

الأمن المصري يصفّي 11 مسلحا شمالي سيناء

القاعدة يقتل 30 مسلحا من الحوثيين في وسط اليمن

الجيش المصري

الجيش المصري:العملية الأمنية فى سيناء لم تبدأ ومازلنا فى مرحلة الرصد

مصر: القبض على زعيم الارهابيين وقتلة جنود الأمن المركزى بشمال سيناء

لبنان: الجيش يقتل قيادياً داعشياً في رأس بعلبك بصاروخ موجه

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

وزير الداخلية وصهر أردوغان يتدافعان قبيل اجتماع المجلس الأعلى العسكري

شاهد ..موجة حر تجتاح العالم بينما أمطار وثلوج في السعودية!

الأخبار الرئيسية

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..

قيادات حماس

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد