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ميلان يفوز في اللحظات الأخيرة وديًا أمام برشلونة

الأحد 05 أغسطس 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يفوز في اللحظات الأخيرة وديًا أمام برشلونة



وكالات / سما /

حقق فريق ميلان الإيطالي انتصارًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة أمام منافسه برشلونة الإسباني وديًا بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الكروي الجديد 2018 / 2019.

وواجه فريق برشلونة منافسه ميلان فجر يوم الأحد، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية في آخر لقاءاتهما بتلك المسابقة.

ونجح المهاجم الشاب البرتغالي أندريه سيلفا في إحراز هدف المباراة الوحيد لفريق ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وبذلك تنتهي منافسات فريق ميلان في هذه البطولة، بخسارته مرتين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الجزاء، وأمام توتنهام هوتسبور بهدف نظيف، وفوز وحيد أمام برشلونة الإسباني.

 

بينما أنهى برشلونة لقاءاته بتلك البطولة بفوز أمام توتنهام هوتسبور الإنجليزي بركلات الجزاء، وخسارتين أمام روما الإيطالي بركلات الجزاء، وميلان بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يبدأ موسم برشلونة يوم الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري بلقاء فريق إشبيلية بكأس السوبر الإسباني، ومن ثم انطلاق الليجا بمباراة ألافيس يوم الثامن عشر من نفس الشهر.

وسيبدأ ميلان مشواره بالموسم الجديد يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري بلقاء جنوى ضمن فعاليات الدوري الإيطالي.

#ميلان #برشلونة

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