ريال مدريد يكتسح يوفنتوس بغياب رونالدو بكأس الأبطال الدولية

وكالات / سما /

انتصر فريق ريال مدريد الإسباني أمام منافسه يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين.

وواجه ريال مدريد فريق يوفنتوس فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية في آخر لقاءات الفريقين بهذه البطولة.

وافتتح فريق يوفنتوس باب التهديف عبر داني كارفخال لاعب المرينجي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 12 من عمر الشوط الأول.

ولكن تعادل ريال مدريد قبل انتهاء الشوط الأول عبر النجم الويلزي جاريث بيل بالدقيقة الـ 39 من تسديدة رائعة، وضاعف النتيجة للريال ماركو أسينسيو بالدقيقة الـ 47 من الشوط الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لفريقه بالدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز كبير للمرينجي أمام بطل إيطاليا يوفنتوس.

واختتم يوفنتوس لقاءاته بهذه البطولة الدولية الودية بفوزه على فريق بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين، وبنفيكا البرتغالي بركلات الجزاء، بينما خسر فقط أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما يتبقى لفريق ريال مدريد مباراة وحيدة في هذه البطولة أمام روما الإيطالي في الـ 8 من شهر أغسطس الجاري، قبل العودة لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي يوم الـ 15 من نفس الشهر.