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كاتس يشترط إعادة الجنود الاسرى لدى حماس قبل تقديم أي مساعدات لغزة

الأحد 05 أغسطس 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يشترط إعادة الجنود الاسرى لدى حماس قبل تقديم أي مساعدات لغزة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، وعضو الكابينت، يوسي كاتس، يشترط إعادة الجنود قبل تقديم أي مساعدات لغزة.

وقالت القناة العبرية، إن الوزير كاتس، سيشترط اليوم خلال جلسة الكابينت، إعادة الجنود الإسرائيليين، قبل الموافقة على تقديم أي تسهيلات أو مساعدات لقطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، غرد الوزير كاتس، على حسابه بتويتر صباح اليوم قائلا: "الوضع بغزة يقترب من الحسم، إما تهدئة أو حرب".

وأضاف: "سوف أعرض اليوم خطة بديلة عن مقترح التهدئة، خطة متعلقة بالانفصال الكامل عن غزة، وربطها بمصر، برا وبحرا وجوا، عبر مراقبين دوليين".

وتابع، "على المدى القصير، يجب أن تكون أي تسهيلات لغزة، مشروطة بإعادة الجنود المحتجزين لدى حماس، بقطاع غزة".

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