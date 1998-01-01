جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

الأحد 05 أغسطس 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المنتخب العراقي لكرة القدم، ورحب بهم باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء: "إن أي زيارة لفلسطين، خاصة من الاخوة العرب، تأتي لرفع معنويات الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم، وهي زيارة للسجين وليست زيارة تطبيعيه مع الاحتلال".

وأضاف الحمد الله:" الرياضة تعمق العلاقات الودية الثنائية بين الشعوب، ونأمل من باقي المنتخبات العربية التي لم تزر فلسطين أن تأتي"، موجها الدعوة لكافة الشعوب العربية سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي زيارة فلسطين، ورؤية معاناة أبناء شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال على أرض الواقع.

#الحمد الله #المنتخب العراقي

أخبار ذات صلة

الحمد الله يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

A93O1329

الحمد الله يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم العماني

IMG_7998 1

نادي الأمل يستقبل وفد من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

الرئيس يستقبل نادي شباب رفح المتوج بكأس فلسطين لكرة القدم

المنتخب العراقي - ارشيف

بعثة المنتخب العراقي تصل فلسطين غدا الأربعاء

هلال غزة يهزم الصداقة في دوري غزة لكرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

تفاصيل جديدة حول "هروب" منى المذبوح من السجون المصرية

وزير الداخلية وصهر أردوغان يتدافعان قبيل اجتماع المجلس الأعلى العسكري

شاهد ..موجة حر تجتاح العالم بينما أمطار وثلوج في السعودية!

الأخبار الرئيسية

غالبية في "الكابينت" لا تمانع في ضمان امن اسرائيل مقابل تلبية الحاجات الانسانية لغزة

حماس - اسرائيل

قيادة حماس توافق على خطة التهدئة المصرية - الأممية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..

قيادات حماس

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد