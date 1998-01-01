الحمد الله يستقبل المنتخب العراقي لكرة القدم ويرحب بزيارته

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المنتخب العراقي لكرة القدم، ورحب بهم باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء: "إن أي زيارة لفلسطين، خاصة من الاخوة العرب، تأتي لرفع معنويات الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم، وهي زيارة للسجين وليست زيارة تطبيعيه مع الاحتلال".

وأضاف الحمد الله:" الرياضة تعمق العلاقات الودية الثنائية بين الشعوب، ونأمل من باقي المنتخبات العربية التي لم تزر فلسطين أن تأتي"، موجها الدعوة لكافة الشعوب العربية سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي زيارة فلسطين، ورؤية معاناة أبناء شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال على أرض الواقع.