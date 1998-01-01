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الثقافة والفكر الحر تختتم فعاليات مخيماتها الصيفية 2018

الأحد 05 أغسطس 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

اختتمت المراكز التربوية "الشروق والأمل ، ونوار التربوي ، وبناة الغد " التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر فعاليات المخيمات الصيفية(شعاع 26 )  ،باحتفال مركزي  في مقر الجمعية الرئيس غرب محافظة خانيونس ،  حضرها اهالي الأطفال والفتيان والفتيات ، تضمنت فقرات فنية وشعرية وغنائية وفلكلورية واستعراضية ومسرحيات  ترفيهية وثقافية، وعرضت خلالها بعض المنتجات الالكترونية والرسومات والأشغال اليدوية التي أنتجتها أنامل المشاركين بالمخيمات، بينت جمال وروعة وتنوع الفعاليات والنشاطات التي مارسها المشاركون خلال فترة المخيم والتي استمرت قرابة الشهر .

وقالت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت  :" أن المخيمات هذا العام هدفت بشكل أساسي لتقديم وجبة دسمة من الترفيه من أجل التفريغ والدعم النفسي للأطفال وخلق جو مرح من خلال ورشات للرسم الحر والأشغال اليدوية والألعاب والتمثيل والرحلات بالإضافة إلى وجود فقرات نوعية تناسب كل مرحلة عمرية. 


وأكدت زقوت ان المخيمات في المراكز التربوية والتي استهدفت اكثر من 600 طفل وفتى وفتاة  ،اشتملت على العديد من البرامج والانشطة المتنوعة ما بين الترفيه والتثقيف والتي هدفت بالأساس إلى الترفيه عن أطفالنا وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع ، ومحاولة استثمار الإجازة في تطوير وتنمية مهارات وقدرات الأطفال الثقافية والفنية من خلال العيد من الفعاليات ومساعدتهم بشكل غير مباشر على الخروج من الأجواء الصعبة ، والقول لكل العالم أننا شعب قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي رغم ما نعانيه من ظلم وعدوان واستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

#الثقافة والفكر الحر

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