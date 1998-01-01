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"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة مبادرة ميلادينوف ومصر

الأحد 05 أغسطس 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة مبادرة ميلادينوف ومصر



القدس المحتلة / سما /

 يجتمع المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، اليوم الأحد، لمناقشة المقترح الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بالتنسيق مع مصر للتهدئة في غزة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المقترح يشمل رفع القيود عن المعابر وتوسعة مساحة الصيد مقابل وقف الطائرات الحارقة والعمليات على الحدود.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الثانية من المقرر إجراء مفاوضات تبادل أسرى وإعادة جثث الجنود مقابل دفع المشاريع الإنسانية الممولة من المجتمع الدولي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه في حال لم تتحقق الصفقة، فإن جولة أخرى من العنف يمكن أن تنفجر.

ووفقا للصحيفة، فإن عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس ستتظاهر اليوم أمام مجلس الوزراء احتجاجا على أي اتفاق لا يضمن عودة أبنائها أو جثثهم.

وقالت مصادر شاركت في المفاوضات إنه سيتم تسريع مسألة صفقة التبادل في نهاية المفاوضات، وأن إسرائيل أبدت استعدادها وموافقتها لإعادة تأهيل واسع النطاق لغزة وبدء مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

#الكابينت #غزة #حماس

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