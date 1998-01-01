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الخليل: المخابرات العامة والشرطة تحرران مواطنا بعد ساعات من خطفه

الأحد 05 أغسطس 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: المخابرات العامة والشرطة تحرران مواطنا بعد ساعات من خطفه



رام الله / سما /

 تمكنت المخابرات العامة والشرطة، اليوم الأحد، من تحرير مواطن بعد ساعات قليلة من خطفه في مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه منذ اللحظة الأولى التي أبلغت فيها الأجهزة الامنية باختطاف مواطن من منطقة المنشر بمدينة الخليل، باشرت ادارة المباحث العامة والمخابرات والأجهزة الأمنية اجراءات البحث والتحري للوصول للخاطفين، ومكان اختطافه.

واضاف ارزيقات: بعد ساعات قليلة من جريمة الخطف تم التوصل لمكان وجوده في بلدة بيت اولا شمال غرب الخليل، مقيد اليدين، والقدمين في ارض بالبلدة، وقد تعرض للضرب، ما تسبب له برضوض وكدمات، وتم نقله للخدمات الطبية العسكرية، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

واكد ارزيقات ان الشاب المختطف رفض تقديم شكوى واتهام اي جهة بالواقعة.

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