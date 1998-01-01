قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، 6 مواطنين من قريتي كوبر وأم صفا من مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية ، ان قوات الاحتلال اعتقلت، فجرا، الشابين نديم سمير بدوان، ورائد محمد نادر دار يوسف، عقب دهم منزلي ذويهما في كوبر، كما أصيب شاب بحالة اختناق، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت بعد انسحابها من البلدة.

كما اعتقلت تلك القوات الليلة الماضية 4 شبان من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وهم: زيد وحسام ووعد ويمان طناطرة، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.