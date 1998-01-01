يائير لبيد : "لا يوجد 5 ملايين لاجئ فلسطيني"

القدس المحتلة / سما /

قال يائير لبيد، أحد أقطاب المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب (هناك مستقبل)، اليوم السبت، أنه من الضروري إلغاء وضع اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر لبيد في تصريحات نقلتها القناة العبرية السابعة تعقيبا على الأنباء التي نشرت حول وجود توجه أميركي لإلغاء عمل وتعطيل وكالة (اونروا)، "أن هذه العملية مبررة وضرورية وهي عمل نزيه".

وقال "على مدى سنوات كنت أتحدث في المحافل الدولية عن ذلك، ومن غير المعقول أن يكون الفلسطينيين هم الشعب الوحيد في العالم الذي يمكن أن يولد أشخاص منهم في باريس أو قطر ويسجلون كلاجئين، لا يوجد 5 ملايين لاجئ فلسطيني".

وفي سياق آخر، قال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، أنه يجب النظر بإيجابية لأي طرح بشأن الهدنة مع (حماس) طالما لا يضر ذلك بأمن إسرائيل.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن أردان قوله "لا بد من تعزيز أي خطة طالما لا تؤدي للإضرار بأمننا".

واعتبر أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة هو الخيار الأسوأ بالنسبة لإسرائيل.

وأشار إلى أن غالبية الوزراء لا يعرفون بعد المقترح الموجود على الطاولة بشأن الهدنة، وأنهم سيستمعون يوم غد الأحد لمعرفة ما يدور.

وأكد استعداد إسرائيل لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة ، مشددا على أن ذلك "يمكن أن يزيد من فرص إعادة جثث الجنود والنظر في سلسلة من الخطوات على المدى الطويل".