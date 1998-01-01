اصابة شاب خلال حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال محافظات الضفة الغربية فجر اليوم واعتقلت عددا من المواطنين.

وقال جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت خمسة مواطنين واستولت على الاف الشواقل خلال تفتيش منازل في مدينة الخليل.

واصيب شاب لم تعرف هويته، خلال مواجهات اندلعت في قرية أبو شخيدم شمال رام الله قبيل اقتحام بلدة كوبر المجاورة.

اما في مدينة الخليل فقد جرى اقتحام وتفتيش منازل تعود لعائلة القواسمي في الخليل واقتحام منزل المحامي سهيل العجلوني وتفتيشه.



وعرف من بين المعتقلين التالية اسماؤهم:



١. نديم سمير بدوان- كوبر شمال رام الله



٢. رائد محمد نادر دار يوسف- كوبر



٣. بهاء محمد شكارنة- نحالين غرب بيت لحم



٤. خلف فادي نجاجرة- نحالين



٥. فوزي مطاوع- مخيم العزة ببيت لحم



6.يزيد وحسان- قرية أم صفا غرب رام الله



7. وعد ويمان طناطرة - قرية أم صفا غرب رام الله