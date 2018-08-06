حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية الفلسطينية بان يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



الاثنين 2018/08/06: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2018/08/07: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2018/08/08: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

