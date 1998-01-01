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قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..

الأحد 05 أغسطس 2018 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة (ريشت كان) العبرية، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من المستوى السياسي بالتعامل مع غزة بحكمة.

وزعمت القناة، ان المستوى السياسي أوضح في تعليماته لقيادة الجيش بأنه يرغب بالتعامل بحكمة مع الوضع في غزة، وذلك من أجل عدم القضاء على فرص التوصل لاتفاق مع حركة (حماس).

وأشارت القناة إلى أن الجيش اضطر  (السبت) لتوجيه ضربات تحذيرية تجاه مطلقي الطائرات الورقية الحارقة دون أن يصيبهم بسبب العدد الكبير من الحرائق التي اندلعت في وقت قصير.

وسيعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم  الأحد جلسة لمناقشة التوصل لاتفاق مع (حماس) بوساطة مصر والأمم المتحدة.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #حماس

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