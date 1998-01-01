جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير اسرائيلي : "الخطوة الأولى لأي اتفاق مع حماس سيكون مرهونا بوقف الإرهاب"

الأحد 05 أغسطس 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : "الخطوة الأولى لأي اتفاق مع حماس سيكون مرهونا بوقف الإرهاب"



القدس المحتلة / سما /

قال يؤاف غالانت، وزير الإسكان والبناء في الحكومة الإسرائيلية، مساءالسبت، أن الخطوة الأولى لأي اتفاق محتمل مع حركة (حماس) سيكون مرهونا بتنفيذ شروط وقف "الإرهاب".

وأوضح غالانت وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) وضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي، أن الخطوة الأولى ستكون واضحة بالنسبة لإسرائيل وهي تتمثل في وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة ووقف إطلاق النار تجاه الحدود ومن ثم فتح المعابر من جديد.

وأشار إلى أنه وغالبية وزراء (الكابنيت) يؤيدون اجراء ترتيبات جديدة بشأن الوضع في قطاع غزة وإعطاء فرصة لذلك، مؤكدا أن الأمل ضئيل بخصوص إمكانية أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد مع (حماس).

وحول مسألة الأسرى لدى (حماس)، قال غالانت "أنه يمكن الحديث عن هذه القضية لاحقا ومناقشتها عبر المفاوضات في مرحلة أخرى".

#غلانت #حماس #اتفاق

أخبار ذات صلة

يحيى السنوار

واللا :كيف سيكون شعور "السنوار " بعد ان تدمر اسرائيل سلاح حماس الاستراتيجي

صحيفة : بعد عملية "داعش" الأولى ضد حماس .. في غزة يلعقون الجراح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

دحلان والسنوار

ماذا قال الضميري عن اتفاق " حماس - دحلان " ؟

مصر -ارشيفية

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

خليل الحية

الحية: تصريحات وزير الخارجية السعودي غريبة و تدفع بعض الدول لمحاصرة "حماس"

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

عطوان يتحدث عن تحول حماس الى سلطة مدنية بعد الهدنة وموقف الجهاد والشعبية

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

مجدلاني: هدنة 10 سنوات مع إسرائيل بديلا عن انهاء الانقسام لا تناسب التضحيات

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

وزير الداخلية وصهر أردوغان يتدافعان قبيل اجتماع المجلس الأعلى العسكري

خبراء إسرائيليون: رغم مباحثات التهدئة.. الوضع قد ينفجر بأي لحظة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بالتعامل مع غزة لهذه الاسباب ..

قيادات حماس

"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

بشارة- ارشيف

بشارة يكشف: الحمد الله تسلم مهام منصبه بخزينة فارغة وسجلات من الديون المتراكمة

اتحاد موظفي الأونروا :اضراب مفتوح عن الطعام لعشرات العاملين بغزة