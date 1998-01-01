وزير اسرائيلي : "الخطوة الأولى لأي اتفاق مع حماس سيكون مرهونا بوقف الإرهاب"

القدس المحتلة / سما /

قال يؤاف غالانت، وزير الإسكان والبناء في الحكومة الإسرائيلية، مساءالسبت، أن الخطوة الأولى لأي اتفاق محتمل مع حركة (حماس) سيكون مرهونا بتنفيذ شروط وقف "الإرهاب".

وأوضح غالانت وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) وضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي، أن الخطوة الأولى ستكون واضحة بالنسبة لإسرائيل وهي تتمثل في وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة ووقف إطلاق النار تجاه الحدود ومن ثم فتح المعابر من جديد.

وأشار إلى أنه وغالبية وزراء (الكابنيت) يؤيدون اجراء ترتيبات جديدة بشأن الوضع في قطاع غزة وإعطاء فرصة لذلك، مؤكدا أن الأمل ضئيل بخصوص إمكانية أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد مع (حماس).

وحول مسألة الأسرى لدى (حماس)، قال غالانت "أنه يمكن الحديث عن هذه القضية لاحقا ومناقشتها عبر المفاوضات في مرحلة أخرى".