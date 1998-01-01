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الرئيس الفنزويلي ينجو من محاولة اغتيال

الأحد 05 أغسطس 2018 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفنزويلي ينجو من محاولة اغتيال



وكالات

أعلن مصدر مطلع في كاراكس عن احتمال تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لعملية اغتيال فاشلة يوم السبت.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"الروسية "نعم، عملية اغتيال يحتمل أنها كانت، لكنها فاشلة".

وقد أفادت وسائل إعلام، بأنه تم إجلاء مادورو لمكان آمن عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.

ووفقا لـ"رويترز"، انقطع البث التلفزيوني أثناء إلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق اليوم السبت وشوهد جنود يجرون.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة. وحول فجأة هو وآخرون على المنصة أنظارهم وقد بدت عليهم الدهشة.

وأعلن الصحفي الفنزويلي الشهير رومان كاماتشو، أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من المحتمل أنها نفذت باستخدام طائرة مسيرة تحتوي على متفجرات من نوع "سي-4"، مشيرا إلى أن الرئيس لم يصب بأذى، وجاء ذلك وفقا قناة "إن تي إن".

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