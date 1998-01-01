خضر حبيب ينفي ما نسب إليه من تصريحات

غزة / سما/

نفى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر حبيب ما نسب اليه من تصريحات نقلتها بعض المواقع الالكترونية مساء هذا اليوم.

وقال حبيب في تصريح له أنه جرى تحريف تصريحاته واخراجها عن سياقها ، لافتا إلى أن حركة الجهاد لم تلتق وفد حركة حماس بعد ولم تسمع منهم حتى اللحظة ما عرض عليهم خلال زيارتهم الاخيرة للقاهرة مجددا موقف الحركة الحريص على تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز علاقاتها مع كافة القوى الوطنية والاسلامية على قاعدة الحفاظ على

الثوابت ..

ودعا الشيخ حبيب وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية في نقل وصياغة الاخبار.