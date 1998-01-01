عشرات الاف الدروز يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون القومية

القدس المحتلة / سما /

- تظاهر عشرات الاف الدروز، مساء السبت، في ساحة رابين وسط تل أبيب رفضا لقانون القومية الذي أقره (الكنيست) منذ أسابيع ويعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.

وحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن ضباطا سابقين من الدروز وكذلك من اليهود شاركوا في المسيرة من بينهم رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، ورئيس جهاز (الشاباك) السابق يوفال ديسكين.

ورفع المتظاهرون العلم الإسرائيلي والدرزي، وسط ترديد شعارات تهاجم قانون القومية والحكومة الإسرائيلية والوزير الدرزي أيوب قرا الذي دافع عن القانون.

وقال الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في كلمةً له أمام الجموع، أن طائفته خدمت دولة إسرائيل ولكنها في النهاية وجدت بأن حكومة إسرائيل لا ترى فيها مواطنين متساويين مع اليهود.

وأشار طريف إلى أن الطائفة الدرزية لم تعمل أبدا على تقويض الهوية اليهودية للدولة، مؤكدا أن مطالبهم واضحة وهي المساواة وليس أكثر من ذلك.

واعتبر أن قانون القومية يمثل خيبة أمل عميقة بالنسبة للدروز، معربا عن شكره لليهود الذين شاركوا في المسيرة خاصةً الضباط والسياسيين السابقين الذين أكدوا دعمهم لمطالب الطائفة الدرزية.

وألقى رئيس جهاز (الشاباك) السابق يوفال ديسكين كلمة صغيرة باللغة العربية طالب فيها بالمساواة بين اليهود والدروز وكل الطوائف.