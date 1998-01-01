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هل يجتمع ترامب وروحاني في نيويورك؟

السبت 04 أغسطس 2018 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يجتمع ترامب وروحاني في نيويورك؟



القدس المحتلة/سما/

من المحتمل أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

ووفقا لما ذكر موقع صحيفة "معاريف العبرية نقلا عن دبلوماسي كبير في مركز الأمم المتحدة قوله" من المتوقع أن يجتمع الرئيسان في نيويورك الشهر المقبل.

وأعلن الرئيس ترامب الأسبوع الماضي أنه مستعد للقاء نظيره الإيراني "بدون شروط مسبقة". فيما رد الجانب الايراني بالرفض. لكن دبلوماسيون غربيون في نيويورك قدروا أن الاتصالات الهادئة بين الجانبين ربما ينجم عنها موافقة طهران على لقاء قمة بين ترامب وروحاني في نيويورك.

وقال دبلوماسي غربي "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا نعتقد أنه يستحق بذل جهد والاستفادة من الفرصة لجهة عقد لقاء بين ترامب وروحاني".

وستفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73 رسمياً يوم 18 سبتمبر. وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً عالمياً ذا أهمية سياسية، بحضور اكثر من 100 رئيس دولة. ورؤساء وزراء ووزراء خارجية، ووجود العديد من زعماء العالم في نفس المكان يوفر فرصة للاجتماعات والمناقشات والاتصالات على هامش الاجتماعات.

وفي الوقت نفسه ، فإن العقوبات الجديدة التي يفرضها رئيس الولايات المتحدة على إيران ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم. ومن المتوقع أن يكون للعقوبات الجديدة تأثير شديد على اقتصاد البلاد.

#روحاني #ايران #اميركا #ترامب

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