"حماس" تلتقي الفصائل الاحد لبحث المقترحات المتداولة بشأن الوضع في غزة

غزة / سما /

قال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، أن قيادة حركة (حماس) ستلتقي يوم الاحد مع الفصائل لبحث ما طرح عليها من مقترحات حول الحراك القائم بشأن الوضع في غزة.

وأوضح أبو ظريفة في تصريحات له " أن اللقاء الذي سيعقد عصر يوم الاحد سيحضره بعض قيادات (حماس) في الخارج ممن وصلوا مؤخرا إلى غزة".

وأوضح أن اللقاء سيركز على ما طرح والحراك القائم حاليا، مشيرا الى أن المطلوب من (حماس) هو أن تضع جميع القضايا على الطاولة من أجل إدارة المعركة معا بعيدا عن التفرد بالقرارات.

وأكد ابو ظريفة رفض الفصائل الفلسطينية لأي قرار فردي، كما أنها ترفض تقديم أي تنازلات او دفع اية أثمان سياسية مقابل رفع الحصار فقط، مشددا على رفض أي مشروع او مقترحات تهدف الى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.