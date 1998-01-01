مقرب من نتنياهو للدروز: من يعارض "القومية" فليتوجه لسورية

القدس المحتلة / سما /

وجّه ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انتقادات لاذعة للدروز في "إسرائيل" في أعقاب اعتراضهم على سنّ قانون "القومية".

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، أمس الجمعة، عن مصدر وصفته بـ"المقرّب جداً" من نتنياهو قوله: "الدروز الذين يشعرون أن قانون القومية لا يناسبهم عليهم أن يتذكروا أن هناك عددا كبيرا من الدروز يعيشون في سورية وبإمكانهم أن يعلنوا هناك عن دولة خاصة بالدروز يمكن أن يسموها دروزيا".

وشدد المصدر على أن نتنياهو مصمم على عدم إحداث أي تغيير على نص قانون القومية من أجل استرضاء الدروز.

وقد جاء هذا التسريب، في أعقاب تعمد نتنياهو تفجير جلسة عقدها أول أمس، مع عدد من قادة الدروز في "إسرائيل" في ديوانه في القدس، بحجة أن أحد الضباط الدروز في الاحتياط قد اتهمه بأنه يدير "دولة أبارتهايد".

وعلى الرغم من أن الضابط وهو العميد أسعد أسعد أكد أنه قصد أن تطبيق قانون "القومية" سيقود إلى "دولة الأبارتهايد"، إلا أن ديوان نتنياهو استند إلى تصريحه هذا لتسويغ تشدده في التعاطي مع الانتقادات الدرزية.

وكالات