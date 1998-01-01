الاردن يحذر من التبعات "الخطرة" لعجز الأونروا مالياً

عمان/ سما/

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت، من التبعات "الخطرة" لاستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال الصفدي إن تمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: قضية اللاجئين إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض".

وشدد الوزير الأردني على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز وتمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.