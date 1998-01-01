اندلاع 7 حرائق في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

أعلنت فرق الإطفاء الإسرائيلية مساء السبت عن تعاملها مع سبعة حرائق اندلعت في مستوطنات "غلاف غزة منذ ساعات الصباح بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة على جميع الحرائق.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات الحارقة إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيلها، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات ردًا على مجازر قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.