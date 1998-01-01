مغادرة الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح

وأفادت مصادر محلية، بأن حجاج الفوج الثاني من غزة وعددهم حوالي870 حاجاً وحاجة، بدأوا مغادرة الصالة الفلسطينية باتجاه الصالة المصرية من معبر رفح، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي، وسيتنقلون من خلال ثلاث رحلات عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأكدت لجنة الحج التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن حجاج غزة لهذا العام عددهم 3321 حاجاً وحاجة، يغادرون القطاع إلى البقاع المقدسة على مدار أربعة أيام متتالية.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح على مدار أربع أيام متتالية لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضه الحج.