إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج

اصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، محيط مخيم العودة، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان الذين تظاهروا قرب السياج الفاصل، محيط مخيم العودة شرق مخيم البريج، ونقل لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

يشار إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في غزة يوم 30 آذار/ مارس الماضي، بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.