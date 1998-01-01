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مصر: وفاة 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انقلاب حافلة

السبت 04 أغسطس 2018 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: وفاة 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انقلاب حافلة



القاهرة/سما/

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في محافظة مطروح غربي مصر.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال مصدر أمني إن الحافلة كانت في طريقها من مرسي مطروح إلى مدينة الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية المجاورة. وتطل المحافظتان على البحر المتوسط.

وفي تقرير منظمة الصحة العالمية عن عام 2016 قالت المنظمة إن "عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتلى ومصابين".

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